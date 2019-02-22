Tokat'ta Ev Yangını

Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Akarçay beldesinde Murat Erdoğan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine gelen Almus Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülebildi.

Yangında evde büyük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA