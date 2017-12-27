Tokat'ta Ev Yangını

Tokat'ta bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Mollahüsrev Caddesi 2. Sokakta Sezai Baskın'a ait iki katlı evin alt katında bilinmeyen nedenle mutfak tüpünün hortumunun patlaması sonucu yangın çıktı.



Yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, hortumu patlayan mutfak tüpünü dışarı çıkardı.



Yangında hasar meydana geldi.