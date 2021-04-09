Tokat'ta eski Yeşilyurt YİBO binası fen lisesi olarak hizmet verecek
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Tokat'ta eski Yeşilyurt YİBO binası fen lisesi olarak hizmet verecek

Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel
Tokat'ta eski Yeşilyurt YİBO binası fen lisesi olarak hizmet verecek

2016 yılında eğitim öğretime kapatılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatılı Bölge Okulunun (İMKB-YİBO) fen lisesi olacağı bildirildi.

2016 yılında eğitim öğretime kapatılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatılı Bölge Okulunun (İMKB-YİBO) fen lisesi olacağı bildirildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, YİBO'nun 2003 yılında eğitim öğretime başladığını belirtti.

YİBO'nun 2016 yılında kapatıldığını hatırlatan Yeşilyurt, "50 bin metrekarelik alanda 22 derslikli bina, 360 öğrenci kapasiteli kız öğrenci pansiyonu, 360 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci pansiyonu, kapalı spor salonu, mutfak ve yemekhane binası, çok amaçlı salon ve 22 dairelik üç bloktan oluşan lojman 5 yıldır atıl olarak beklemekte. Yapılan fen lisesi çalışması, Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Binaların bakım onarım ve tadilatları ile çevre düzenlemesi yapılarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında 150 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacağını anlatan Yeşilyurt, "Yeşilyurt Fen Lisesi'nin donatımı, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce sağlanacaktır. Yeşilyurt Fen Lisesi açılması için emeği geçen başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Şelçuk'a, Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcımız, hemşehrimiz Mahmut Özer'e, Sayın Valimiz Ozan Balcı'ya, Tokat milletvekillerimize, İl Mili Eğitim Müdürümüze ve ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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