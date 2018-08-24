Tokat'ta Erkek Cesedi Bulundu
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Umurca köyü yakınlarındaki bir uçurumda erkek cesedi gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekipleri, cesedi çıkarmak için AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı ceset, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirleme çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.