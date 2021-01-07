Tokat'ta en çok kitap okuyan öğnenciler ödüllendirildi

Tokat'ta, Valilik koordinesinde yürütülen Kitap Tokat kapsamında 2020-2021 okuma kültürü ikinci ödül töreni düzenlendi.

Z-Kütüphane'de Kitap Tokat kapsamında 2020-2021 okuma kültürü ikinci ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verildi.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, 21 Eylül-30 Ekim dönemini kapsayan ve "http://kitaptokat.gov.tr" sistemi üzerinden gerçekleşen kitap okuma yarışmaları ödül töreninin il ve ilçelerde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Çocuklara kitap dağıtılmasına kadar kitapla ilgili çok güzel işler yapıldığına işaret eden Balcı, "Yapılan bu işlerin hepsi öğretmenlerimiz, velilerimizin desteği ile yapılıyor. Çok güzel gidiyor, tebrik ediyorum. Onlara destek veren Milli Eğitim teşkilatımız, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, il özel idaremiz, meclis başkanımız, genel sekreterimiz, kurum amirlerimiz ve Tokatlı hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Her şey çocuklarımız, öğrencilerimiz, eğitim, bilgi, kültür için. Kısacası milletimizin ve memleketimizin geleceği için." dedi.

Balcı, daha sonra en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu