Tokat'ta elektrik motorlarını çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sulama kanalı inşaat şantiyesindeki taş ve çakıl kırma makinelerini çalıştıran 7 elektrik motorunu çalan 4 şüpheli yakalandı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sulama kanalı inşaat şantiyesindeki taş ve çakıl kırma makinelerini çalıştıran 7 elektrik motorunu çalan 4 şüpheli yakalandı.
Maddi değerinin 100 bin lira olduğu belirtilen elektrik motorlarının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler hırsızlık olayıyla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı, olayda kullanılan araca el koydu.
Elektrik motorları ise sahibine teslim edildi.