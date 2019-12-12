Tokat'ta elektrik motorlarını çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
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Tokat'ta elektrik motorlarını çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sulama kanalı inşaat şantiyesindeki taş ve çakıl kırma makinelerini çalıştıran 7 elektrik motorunu çalan 4 şüpheli yakalandı.

12.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:58
Tokat'ta elektrik motorlarını çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

'ın ilçesinde sulama kanalı inşaat şantiyesindeki taş ve çakıl kırma makinelerini çalıştıran 7 elektrik motorunu çalan 4 şüpheli yakalandı.

Maddi değerinin 100 bin lira olduğu belirtilen elektrik motorlarının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olayıyla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı, olayda kullanılan araca el koydu.

Elektrik motorları ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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