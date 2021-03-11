İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit, yaşamını yitirdi
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İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit, yaşamını yitirdi

11.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:14
İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit, yaşamını yitirdi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, inşaata beton dökülürken, kopan elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılan müteahhit Selami Şenol (57), hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, inşaata beton dökülürken, kopan elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılan müteahhit Selami Şenol (57), hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi'nde meydana geldi. Buradaki inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol, beton döküldüğü sırada elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu akıma kapıldı. Şenol için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit, yaşamını yitirdi
İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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