Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
05.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:18
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Bahçebaşı köyü yakınlarındaki bir GSM operatörüne ait baz istasyonunda bakım ve onarım çalışması yapan Emre Bozkurt (31), elektrik akımına kapıldı.
Dengesini kaybederek düşen Bozkurt, ambulansla Yeşilyurt İlçe Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybetti.
Kaynak: AA