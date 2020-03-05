Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

05.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:18
Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

'ın ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Bahçebaşı köyü yakınlarındaki bir GSM operatörüne ait baz istasyonunda bakım ve onarım çalışması yapan Emre Bozkurt (31), elektrik akımına kapıldı.

Dengesini kaybederek düşen Bozkurt, ambulansla Yeşilyurt İlçe Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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