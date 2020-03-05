Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılarak direkten düşen kişi hayatını kaybetti.

05.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:54
Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

'ın ilçesinde elektrik akımına kapılarak direkten düşen kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü ile arasında Kuzguntepe mevkisinde bir GSM firmasına ait mobil istasyon bakım işinde çalışan Emre Bozkurt (31) direğe çıktı. Bu sırada akıma kapılan Bozkurt, dengesini kaybetmesi sonucu direkten düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Yeşilyurt Devlet hastanesine kaldırılan şahıs yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı - TOKAT

Kaynak: İHA

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