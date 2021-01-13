Tokat'ta eğitime uzaktan katılan öğrencilere tablet dağıtıldı
13.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:28
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 25 tablet, uzaktan eğitimde kullanılmak amacıyla öğrencilere verildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 25 tablet, uzaktan eğitimde kullanılmak amacıyla öğrencilere verildi.
Yeşilyurt ilçesinde başarı sıralamasına göre 233 öğrenciye tablet verilmesi planlanmasının ardından ilk etapta ilçeye gönderilen 25 tablet, öğrencilere dağıtıldı.
Tabletler, kaymakamlık makamına velileri ile gelen öğrencilere Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt tarafından verildi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan