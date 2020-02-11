Tokat'ta eğitime 1 gün kar tatili
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Tokat'ta eğitime 1 gün kar tatili

Tokat'ın 7 ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tokat ve Erbaa'da da kısmen eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

11.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:32
Tokat'ta eğitime 1 gün kar tatili

'ın 7 ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tokat ve 'da da kısmen eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, , , Pazar, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Tokat'ta merkeze bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamında okuyan öğrenciler ile özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Erbaa'da ise Gökal bölgesinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.


Ayrıca belirtilen yerlerde kamu görevlisi engelliler ile hamile ve kronik hastalığı bulunanlar da idari izinli sayılacak. - TOKAT

Kaynak: İHA
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