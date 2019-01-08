Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildi.

Tokat'ta il genelinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, öğleden sonra kent merkezinde de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk,orta ve lise dereceli okullar yanın 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, çocuklar ve öğrenciler parklarda ve okul bahçelerinde kar topu oynayarak kışın keyfini çıkardıl. Bazı araç sürücüleri ise Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde zor anlar yaşadı. Tokat-Sivas karayolunda ulaşım aksadı. Sivas'a gidişi yönünde Geyras mevkiinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri TIR'ların geçişine izin vermedi.

Kaynak: DHA