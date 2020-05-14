Tokat'ta, dükkanda kumar oynayan 9 kişiye 39 bin lira ceza TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde dükkanda kumar oynayan 9 kişiye toplamda 39 bin 375 lira para cezası kesildi.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde dükkanda kumar oynayan 9 kişiye toplamda 39 bin 375 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesindeki Ata Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda kumar oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine dün gece saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 9 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürülen şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 39 bin 375 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA