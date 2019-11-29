Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi
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Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi

Tokat'ta otomobiliyle "drift" yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası verildi.

29.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:16
Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi

'ta otomobiliyle "drift" yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası verildi.

Mahallesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

, trafik ekiplerince kovalamaca sonucu 600 Evler Mahallesi'nde durduruldu.

Polis, ehliyetsiz olduğunu belirlediği sürücü O.C'ye drift yaptığı, ehliyetsiz araç kullandığı ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 281 lira para cezası kesti.

O.C, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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