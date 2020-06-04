Tokat'ta dolu yağışı ekili alanları vurdu
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Tokat'ta dolu yağışı ekili alanları vurdu

Tokat'ta dolu yağışı ekili alanları vurdu Tokat'ta, dolu yağışı ekili tarım arazilerinde ve meyve ağaçlarında zarara yol açtı.

04.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:20

Tokat'ta dolu yağışı ekili alanları vurdu

TOKAT - Tokat'ta, dolu yağışı ekili tarım arazilerinde ve meyve ağaçlarında zarara yol açtı.

Tokat'ta akşam saatlerinde sağanak yağmur yağışı ile birlikte etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezinde dolu yağışı su baskınlarına neden olurken, merkeze bağlı köylerde tarım arazilerinde hasara neden oldu. Gümenek ve Yelpe köylerinde açık arazide ekili olan domates, biber, mısır ve kabak fideleri dolu yağışından etkilendi. Kiraz ve erik ağaçlarının meyveleri dolu yağışı ile birlikte yerle bir oldu. Dallarda kalan meyvelerde ise dolu yarası oluştu. Yelpe köyünde çiftçilik yapan Hayri Bal dolu yağışı nedeniyle zararlarını büyük olduğunu kaydetti. Yeni diktikleri fidelerde hasar oluştuğunu ifade eden Bal, fide hasarlarının karşılanması için destek beklediklerini kaydetti. Köyde yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışını evlerinden çaresiz izlemek durumunda kaldıklarını belirten Bal, "Dolu yağışı ektiğimiz tarlaları adeta yerle bir etti. Maddi manevi zarara uğradık. Biranda bastırdı evden dışarı çıkamadık, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Rabbimin afadı" dedi.

Öte yandan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı köyler ile Pazar ilçesinde doludan hasar gören çiftçilerin tespiti için çalışma başlattı.

Tokat'ta dolu yağışı ekili alanları vurdu

Kaynak: İHA

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