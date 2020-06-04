Tokat'ta dolu yağışı ekili alanları vurdu
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Tokat'ta dolu yağışı ekili alanları vurdu

Tokat'ta sağanak yağmur ile birlikte etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Tokat'ta dolu yağışı ekili alanları vurdu
04.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:35

Tokat'ta sağanak yağmur ile birlikte etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezinde dolu yağışı su baskınlarına neden olurken, merkeze bağlı köylerde tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Tokat'ta akşam saatlerinde sağanak yağmur yağışı ile birlikte etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gümenek ve Yelpe köylerinde açık arazide ekili olan domates, biber, mısır ve kabak fideleri dolu yağışından etkilendi. Kiraz ve erik ağaçlarının meyveleri dolu yağışı ile birlikte yerle bir oldu. Dallarda kalan meyvelerde ise dolu yarası oluştu. Yelpe köyünde çiftçilik yapan Hayri Bal (53) dolu yağışı nedeniyle zararlarının büyük olduğunu kaydetti. Yeni diktikleri fidelerde hasar oluştuğunu ifade eden Bal, fide hasarlarının karşılanması için destek beklediklerini kaydetti. Köyde yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışını evlerinden çaresiz izlemek durumunda kaldıklarını belirten Bal, "Dolu yağışı ektiğimiz tarlaları adeta yerle bir etti. Maddi manevi zarara uğradık. Biranda bastırdı evden dışarı çıkamadık, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Rabbimin afadı" dedi.

Öte yandan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı köyler ile Pazar ilçesinde doludan hasar gören çiftçilerin tespiti için çalışma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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