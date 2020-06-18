Tokat'ta dolu yağışı
Tokat'tın Niksar ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
18.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:28
Tokat'tın Niksar ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yolkonak beldesi Merkez mahallesinde başlayan dolu yağışı, yaklaşık 15 dakika sürdü.
Kısa süreli dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.
Dolu yağışı evlere ve ekili alanlara zarar verdi.
AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit ve beraberindeki arama kurtarma ekibi, bölgede inceleme yaptı. Can kaybının yaşanmadığı yağış sonrası, zarar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: AA