Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi
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Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi

TOKAT'ın Niksar ilçesinde sağanak yağmurun ardından yağan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi
18.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:50

TOKAT'ın Niksar ilçesinde sağanak yağmurun ardından yağan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğündeki dolu ekili olan tarım arazilerine zarar verdi. Bölge kısa süre beyaza büründü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede meydana gelen doğu yağışı nedeniyle zarar gören arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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