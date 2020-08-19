Tokat'ta dezenfekte çalışmaları Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte, çöpler planlı bir şekilde toplanarak, çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında belediye ekiplerinin 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürdüğünü, bu kapsamda da dezenfeksiyon işlemleri yapıldığını aktardı.

"Hem kendi sağlığımızı hem de çevre sağlığını korumak için evsel nitelikli atıklarımızı bölgemizin çöp toplama saatine uygun olarak, ağzı sıkıca kapalı, sızdırmaz poşetler içinde çıkarmalıyız." diyen Eroğlu, "Tokat Belediyesi olarak vatandaşlarımızın, kurumlarımızın temizlik hareketine her türlü katkıyı ve desteği veriyoruz. İnsan sirkülasyonunun yoğun bulunduğu yerlere, halkın kolay ulaşabileceği şekilde dezenfektanlar ile atık maske, eldiven kutuları yerleştirdik." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA