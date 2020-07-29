Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
29.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:56

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Salih Demir'in kullandığı 19 KD 572 plakalı traktör, Nebişeyh köyünde devrildi.

Traktörün altında kalan Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Demir'in cenazesi, incelemenin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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