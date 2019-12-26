Tokat'ta devrilen otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı
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Tokat'ta devrilen otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

26.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:08
Tokat'ta devrilen otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı

'ın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ramis Yağcı yönetimindeki 06 GLK 68 plakalı otomobil, Reşadiye D-100 kara yolu Darıderesi köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi İlknur, annesi Aliye ve 1 yaşındaki kızı Esmanur Yağcı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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