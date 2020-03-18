Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:20
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Zülküf Erdoğan'ın (27) kullandığı 12 AH 802 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurullah Erdoğan (27) ve Ersan Bektaş (37) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA