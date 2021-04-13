Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı
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Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı

Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel
Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı

TOKAT'ta, ramazan davulcuları dün gece ilk sahur ile birlikte mesaiye başladı.

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TOKAT'ta, ramazan davulcuları dün gece ilk sahur ile birlikte mesaiye başladı. Kent sokaklarında maniler ve davul sesleri yankılandı.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte davulcular da gece mesailerine başladı. İmsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular, "Yaram derindir eşme, aman derdimi deşme, sahurda börek yoktur. Gözlerim oldu çeşme", "Göz aydın hepimize, mübarek günler bize, 11 ayın sultanı hoş geldin  evimize" şeklinde maniler söyleyerek vatandaşları uyandırdı. Davul sesini duyan mahalle sakinlerinin evlerinin ışıkları bir bir yandı.

Baba mesleği olan davulculuğu devam ettiren Mutlu Bozdemir (27), "14 yıldır bu işi yapıyorum. Gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmenin mutluluğu içerisindeyim. Mübarek ramazan ayında değerli halkımızı sahura kaldırıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun zamandır düğün programlarımız iptal oldu. Bu süreç içerisinde bir kaç programımız oldu. 4-5 aydır davulu hiç elimize alamamıştık" dedi. 

 

 


Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı
Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı
Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı
Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı
Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı
Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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