Tokat'ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Tokat'ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı

Tokat'ta yoğun şekilde yağan kar, uluslararası D-100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.

Tokat'ta yoğun şekilde yağan Kar, uluslararası D-100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.

Tokat'ı etkisi altına almaya başlayan yoğun kar yağışı, uluslararası D-100 kara yolunda da etkili oldu. D-100 kara yolunun Reşadiye-Niksar arasında kalan kısmında, kar yağışı nedeniyle bir tırın makas atması sonucu kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tokat, kar, 3. Sayfa, Haberler

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