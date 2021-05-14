Tokat'ta Cuma namazını stadyumda kılındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Ramazan Bayramında Cuma namazı futbol sahasında kılındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Ramazan Bayramında Cuma namazı futbol sahasında kılındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Cuma namazı Covid-19 tedbirleriyle kıldı. Bayramın ikinci gününde camilere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önem gösterdi. Kimi vatandaşlar cami avlusunda namaz kılarken kimi vatandaşlarda ilçe stadyumunu tercih etti. Futbol sahasına seccadelerini yanında getiren cemaat sosyal mesafeye göre saf tuttu. Vatandaşlar güneşli havada Cuma namazını eda etti. Cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için Gıyabi cenaze namazı kılındı.

İlçe sakinlerinden Mehmet Türkü, pandeminin etkilerinden korunmak için Cuma namazını açık alanda stadyumda kılmayı tercih ettiklerini söyledi. Bayram namazı ve Cuma namazının stadyumda eda edildiğini belirten Türkü, bu şekilde korona virüse karşı önlem aldıklarını dile getirdi. Emekli Mustafa Gümüş (66) ise üzüntüsünü dile getirerek, "Üzüntülü bir namaz kıldık. Rabbim İsrail'i perişan etsin. Oraya da Türk askeri gitmeden bu iş çözülmez. Her yerde askerimiz var orada da olsun istiyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı