Tokat'ta çocuklar için 'askıda giysi' kampanyası Tokat'ta çocuklar için 'askıda giysi' kampanyasıTOKAT Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ve Tokat Pazarcılar Derneği, 'Bütün Çocuklar Gülsün' sloganıyla askıda giysi kampanyası başlattı.

Tokat'ta çocuklar için 'askıda giysi' kampanyası

TOKAT Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ve Tokat Pazarcılar Derneği, 'Bütün Çocuklar Gülsün' sloganıyla askıda giysi kampanyası başlattı.

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ve Tokat Pazarcılar Derneği tarafından kent merkezinde koronavirüs dolayısıyla zor günler geçiren ailelerin çocuklarını mutlu edebilmeleri için askıda giysi kampanyası başlatıldı. Esnafların desteği ile bayram öncesinde ihtiyaç sahibi olan çocuklar, ücretsiz sunulan kıyafetlerden alabilecek.

Bayram gününe kadar devam edecek kampanya hakkında açıklamada bulunan Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, "Bu kampanyanın içerisinde Ramazan ayındaki pandemi döneminde insanları maddi ve manevi olarak yorulduğu ve bu yorgunluk devam ediyor. Biz çocukken bayramlarda alınan elbiseleri yastık altlarına koyarak hemen sabahın olmasını istiyorduk. Bu süreçte de yorulan vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza, her gün giderek 'bakkal amca' diyen çocuklarımızın yüzlerinde gülücükler olsun diye böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya üyelerimizden çok destek geldi. Bu kampanyanın arefe gününe kadar devam etmesi hedefimiz. Gülemeyen bütün çocukların bayramda yüzlerini güldürmek için mücadelemizi veriyoruz. Bizim geleceğimiz olan çocukların yüzünde bir tebessüm olursak ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: DHA