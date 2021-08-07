Tokat'ta ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Tokat'ta ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ta ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta cipe otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta cipe otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Karayolları 74. Şube şefliği önünde meydana geldi. Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde olan Yunus K. (43) idaresindeki 60 AA J 039 Nissan Qashqai cip, kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Hasan G. (65) idaresindeki 60 HG 952 Ford marka otomobile yandan çarptı Çarpmanın etkisi ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen araçlar yol trafiğe kesilerek çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tokat'ta ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tokat'ta ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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