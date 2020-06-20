Tokat'ta cinayet Tokat'ın Erbaa ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Fevzi Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde otopark işletmecisi Abdullah Eren (43) ile Tuncay Sağır (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Sağır tabancayla vuruldu.

Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncay Sağır kurtarılamadı.

Eren ile Vedat K. ve Ahmet Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA