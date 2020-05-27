Tokat'ta çimento yüklü TIR devrildi, 1 yaralı
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Tokat'ta çimento yüklü TIR devrildi, 1 yaralı

TOKAT'ta önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yapınca devrilerek sürüklenen çimento yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna kısa mesafe kala durdu.

Tokat'ta çimento yüklü TIR devrildi, 1 yaralı
27.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:01

TOKAT'ta önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yapınca devrilerek sürüklenen çimento yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna kısa mesafe kala durdu. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. 

Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Turhal Karayolu 10'ncu kilometrede meydana geldi. Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde olan Ali Yılmaz (54) yönetimindeki 05 EV 950 plakalı çimento yüklü TIR, önünde seyir halinde olan bir başka TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kenardaki bariyerlere çarparak yan yatan TIR, yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna birkaç metre kala durdu. TIR'ın istasyona çarpamaması olası faciayı önledi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şoför kabininden yaralı halde çıkarılan sürücü Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri ise ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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