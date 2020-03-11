Tokat'ta çıkan yangında 6 hayvan telef oldu Tokat'ın Erbaa ilçesinde ağılda çıkan yangında 5 küçükbaş ve bir çoban köpeği telef oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ağılda çıkan yangında 5 küçükbaş ve bir çoban köpeği telef oldu. İlçeye bağlı Akça köyünde Dursun Ünal'a (62) ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yangında 5 küçükbaş ve bir çoban köpeği telef oldu. Kaynak: AA