Tokat'ta çiftçilere 180 damızlık koç dağıtıldı
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Tokat'ta çiftçilere 180 damızlık koç dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta çiftçilere 180 damızlık koç dağıtıldı

Tokat'ta bir süre önce hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 180 çiftçiye damızlık koç verildi.

Tokat'ta bir süre önce hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 180 çiftçiye damızlık koç verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen koç dağıtım töreninde konuşan Vali Ozan Balcı, İl Özel İdaresi desteğiyle hazırlanan 2021 yılı projeleri kapsamında 900 bin lira bütçe ve yüzde 75 hibeli olarak toplamda 400 koç dağıtılacağını söyledi.

Kangal akkaraman ırkı 180 koçu çiftçiye verdiklerini anlatan Balcı, yetiştiricilere hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile koyun sayısının yüzde 20 arttığına işaret eden Balcı, "5 yılda 500 bin hedefiyle başlattığımız proje ile bu yıl 100 bin koyun dağıtıyoruz. Müracaatlar yoğun şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 510 çiftçimize 45 bin koyun dağıtıldı. Koyunlar kuzu vermeye de başladı. Çiftçimizin bu mutluğu ve projeyi sahiplenmesi bizleri de mutlu etti. Projenin birinci yılını haziran ayında tamamlayıp ikinci yılına başlayacağız ve 100 bin koyun dağıtımımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra 180 çiftçiye damızlık koçları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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