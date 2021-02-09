Tokat'ta çevrim içi satranç turnuvası düzenlendi

Tokat'ta Spor Tokat Projesi kapsamında çevrim içi satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Tokat Valiliği koordinesinde hayata geçirilen Spor Tokat Projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına 65 sporcu katıldı.

Turnuvaya katılan sporcular 4 kategoride yarıştı. 8 yaş ve altı kategorisinde Anıl Çağan Kutlutürk, 10 yaş ve altı kategorisinde Zeynep Erva Erdem, 14 yaş ve altı kategorisinde Ege Abalı, açık kategorisinde ise Muhammed Ali Şenel birinci oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu