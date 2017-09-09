Tokat'ta Çevresel ve Sosyal Projeler

Tokat İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi eylül ayı meclis toplantısında Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Tokat'da yapılan çevresel ve sosyal proje destekleri ve yatırımlarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.



Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdiresi Yasemin Çoban, birliğin kuruluşunda bu yana Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısını oluşturup ve havzanın kullanımına sunduğu,2007 yılı Haziran ayından itibaren Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) üyesi olduğu ve üyelik faaliyetlerini AB zeminine taşıyan tek Kalkınma Birliği olduğu bilgilerine yer verildi. Birliğin yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Çoban, "Özellikle, birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan ;Avrupa Birliği Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programına sunulan 'Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılan Zirai ve Veteriner İlaç Atık Ambalajlarının Toplanması ve Bertarafı" projesinin iki aşamalı sonuçlanma ayağından birincisi olan projenin programa uygunluk değerlendirilmesi ayağından geçildiğini söyledi. Çoban, ayrıca TR83 Bölgesindeki "Tarımsal Üretime Konu Olan Bitki Türlerinin Köy Popülasyonlarının Araştırılması ve Envanter Hazırlanması" projesinin sahadaki izleme çalışmaları, "Yeşilırmak Havzasında Yöresel Gıda Ormanları" projesi kapsamında Amasya Kerimoğlu, Çorum Sazdeğirmeni, Samsun Akgöl ve Tokat Şenköy köylerinde gerçekleştirilen Gıda ormanlarının fidan dikimlerinin ve saha ekipmanlarının tamamlandığı saha görüntüleri,"Yeşilırmak'a Deşarj Edilen Evsel Atık Suların Yapay Sulak Alanlarında Arıtılarak Hibrid Kavak Yetiştirilmesi ve Yeşilırmak'ın Kirliliğin Azaltılması" projesi kapsamında projenin pilot ilçelerinde numune alımlarının tahlil ve alan çalışmalarının tamamlandığı ve projelerin ölçekli çizimlerine devam edildiği bilgilerine yer verdi. - TOKAT