Tokat'ta cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı
Tokat'ta, cenaze törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin tarlaya devrildiği trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta, cenaze törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin tarlaya devrildiği trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Amasya'dan Gaziantep'teki yakınlarının cenazesine giden İbrahim Baş'ın kullandığı Konya plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan Hüseyin, Zahide ve 11 yaşındaki Zehra Baş, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.