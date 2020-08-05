Tokat'ta çay bahçesinden 'kadına şiddete hayır' duyarlılığı TOKAT'ta çay bahçesi işletmecisi Serdar Aybek (34) kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için tüm erkek garsonlarına 'Kadına karşı şiddete hayır' yazılı tişört giydirdi.

TOKAT'ta çay bahçesi işletmecisi Serdar Aybek (34) kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için tüm erkek garsonlarına 'Kadına karşı şiddete hayır' yazılı tişört giydirdi.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak kenarındaki Şehitler Parkı içinde çay bahçesi işleten Serdar Aybek, son günlerde artan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için bir çalışma yapmaya karar verdi. Aybek, garsonlarına arkalarında 'Kadına karşı şiddete hayır' yazılı tişörtler hazırlattı. Kadına yönelik yapılan şiddeti herkesin fark etmesi için böyle bir şey yaptıklarını ifade eden işletme sahibi Serdar Aybek, şunları söyledi:

"Son zamanlarda artan kadına yönelik şiddeti herkesin fark etmesi lazım. Biz de sosyal sorumluluk projesi altında, farkındalık yaratalım dedik. Bilinçlendirelim istedik. Personellerimiz zaten tişört giyiyorlar. Bu tişörtlerin arkasına 'kadına karşı şiddete hayır', 'hayvana şiddete hayır' yazıları yazdık. Yani sadece biz bilmeyelim bunu gelen müşterilerimiz de görsün, yoldan geçen vatandaş da görsün, herkesi bilinçlendirmeye yönelik bir harekette bulunalım istedik. Müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Teşekkür edenler, gayet güzel bir proje olmuş diyenler oluyor. Zaten herkesin sevmediği bir şey aslında. Kimse şiddet taraftarı değil. Ama bunu da herkesin gözüne sokmak istedik. Zaten normalde kendi logomuzun olduğu tişörtlerimiz var. Garson arkadaşlara da bu projemizi söylediğimde olumlu bir dönüş oldu. Çok iyi olduğunu söylediler. Onlar da sevindi. 'Güzel bir proje, zevkle giyeriz' dediler. Kadına şiddete hayır diyoruz."

Çay bahçesine gelen müşteriler ise işletmenin duyarlılığından duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Kaynak: DHA