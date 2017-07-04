Tokat'ta Çatı Yangını

Erbaa ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında hasar meydana geldi.



Erek Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanda Durmuş Korucu'ya ait teras katında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tüm çatıyı sardı.



Apartmanın çatısındaki alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri bina etrafında çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



Erbaa Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin de destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Binada hasar meydana geldi.