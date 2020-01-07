Tokat'ta çatı yangını
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Tokat'ta çatı yangını

Tokat İl Özel İdaresine ait binanın çatısında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

07.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:15
Tokat'ta çatı yangını

İl Özel İdaresine ait binanın çatısında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Tokat-Turhal Karayolu üzerinde bulunan İl Özel İdaresine ait hizmet binasının çatısında çıkan yangın çalışanlar tarafından fark edildi İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. ekipleri yangının çıkış sebebini tespit edilmesi için çalışma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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