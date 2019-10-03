Tokat'ta çatı yangını

03.10.2019 12:34

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı tamamen yandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Mor Salkım Sokak'ta, Nurettin Kayabaş'a (53) ait tek katlı evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden komşuların durumu itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA