Tokat'ta Çat beldesi Belediye Başkanı Coşar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
08.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:20
Tokat'ta Çat beldesi Belediye Başkanı Mustafa Coşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tokat'ta Çat beldesi Belediye Başkanı Mustafa Coşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 3 gündür Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 72 yaşındaki Coşar, kurtarılamadı.
Coşar'ın cenazesinin yarın Çat beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar