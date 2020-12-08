Tokat'ta Çat beldesi Belediye Başkanı Coşar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokat'ta Çat beldesi Belediye Başkanı Coşar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

08.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:20
Tokat'ta Çat beldesi Belediye Başkanı Coşar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Tokat'ta Çat beldesi Belediye Başkanı Mustafa Coşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta Çat beldesi Belediye Başkanı Mustafa Coşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 3 gündür Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 72 yaşındaki Coşar, kurtarılamadı.

Coşar'ın cenazesinin yarın Çat beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Belediye personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Samatta Sinan Gümüş Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Silah Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta Çat beldesi Belediye Başkanı Coşar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 23:21:26. #1.14#
title