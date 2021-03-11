Tokat'ta, Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkiledi
11.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:41
Tokat'ta, Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkilediTOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara yol açtı.
Tokat'ta, Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkiledi
TOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat- Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde bazı araçlar yolda kaldı.
Kentte etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tokat-Sivas Karayolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yağış sürücüleri olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı