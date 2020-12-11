Tokat'ta cami açılışı
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Tokat'ta cami açılışı

11.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:55
Tokat'ta cami açılışı

Tokat'ın Beşören köyünde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin açılışı gerçekleştirildi.

Tokat'ın Beşören köyünde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin açılışı gerçekleştirildi.

Hayırsever Adem Sansar'ın yaptırdığı caminin açılışına katılan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, camideki ilk cuma namazını kıldırdı.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak kılınan cuma namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.

Suyun önemini ve israf edilmemesi gerektiğini anlatan Müftü Pamuklu, cami cemaati ile birlikte yağmur duası etti.

Açılışa, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik ve Meclis Başkanı Dursun Sansar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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