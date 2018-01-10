Tokat'ta Çalınan Hayvanlar Samsun'da Bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde çalındığı iddia edilen 66 keçi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulundu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çalındığı iddia edilen 66 keçi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulundu.
Niksar ilçesinde 66 keçisinin çalındığını öne süren Ferit Bekar, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
Keçilerin Samsun'a götürüldüğünün belirlenmesi üzerine Samsun İl Jandarma İstihbarat Komutanlığı ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma sonucu keçilerin, Porsuk köyünde C.B'ye (25) ait ahırda olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, keçileri alarak Bekar'a teslim etti. Şüpheli ise gözaltına alındı.