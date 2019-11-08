Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi

Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi.

08.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:36
Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi

'ın ilçesinde Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

O.Ç'nin ikametinde yapılan aramada 14 Bizans, bir de Osmanlı dönemine ait sikke bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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