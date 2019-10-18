Tokat'ta "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

18.10.2019 17:10

Tokat'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin (GAKSA) iş birliğiyle hazırlanan "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı.

Tarihi Yağıbasan Medresesi'nde açılan sergide, Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan heykeller, replika şapkalar ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı kostümler yer alıyor.

GAKSA Başkanı Işın Fırat, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Selçuklu dönemini anlatan eserleri sergilemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergide birçok materyalin yer aldığını belirten Fırat, "Sergimiz Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatı ve bizim iş birliğimizle hazırlandı. Selçuklu döneminde yaşamış sultanlar, baniler, alimler, ruhanilerin yer aldığı heykeller, replika şapkalar ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı kostümler ve 82 yaşında bir hocamızın yaptığı yağlı boyalar sergimizde yer alıyor." diye konuştu.

Fırat, serginin tarihi Yağıbasan Medresesi'nde olmasının kendilerine gurur verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu Anadolu Selçuklu kokan, onların canlarını, nefeslerini bizlere katan bir sergidir. Minyatür heykeller, şapkalar ile yağlı boya tablolar oluşan sergimizde 200 parça eser bulunuyor. Ahlat'tan başladık ve Van, Kars, Doğubayazıt, Erzurum gibi yerlerden sonra şimdi de Tokat'tayız. Bu sergi evlatlarımıza Osmanlı haricinde Selçuklu'nun da bir varlığının, kıymetinin olduğunu anlatmak adına yürüyüp gidecek. Zaten Tokat çok önemli Anadolu Selçuklu dönemi eserlere sahip bir kenttir."

Serginin açılışına Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Sergi, 4 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA