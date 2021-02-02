Tokat'ta bir süre kaybolan çocuğu polis ekipleri buldu
02.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:58
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan çocuğu polis ekipleri buldu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan çocuğu polis ekipleri buldu.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan 10 yaşındaki Hasan Yakar'dan bir süre sonra haber alamayan ailesi çocuğu aradı.
Ailenin isteği üzerine ilçede bir caminin hoparlöründen Yakar'ın kaybolduğuna dair anons yapıldı.
Polis ekipleri bir süre sonra ilçe merkezinde bulduğu çocuğu ailesine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu