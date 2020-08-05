Tokat'ta bir mahalle karantinaya alındı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
05.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:37
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, vaka tespit edilen yerlerle ilgili durumun görüşüldüğü belirtildi.
Toplantıda Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
Kaynak: AA