Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi Tokat'ın Turhal ilçesi Kat köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesi Kat köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kat köyünde 30 Temmuz'da İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldı.

Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde, olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine köydeki karantina sona erdirildi.

Kaynak: AA