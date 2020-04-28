Tokat'ta bir köyde karantina süresi uzatıldı
Tokat'tın Erbaa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyün karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.
28.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:16
Tokat'tın Erbaa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyün karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.
Erbaa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Alan köyünün 15 Nisan'dan itibaren karantina altına alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Alan köyündeki karantina uygulamasının 29 Nisan'dan itibaren 14 gün süre ile uzatıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA