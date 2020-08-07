Tokat'ta bir köy ve bir apartman karantinaya alındı
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Tokat'ta bir köy ve bir apartman karantinaya alındı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bir apartman ve Yolüstü köyü karantinaya alındı.

Tokat'ta bir köy ve bir apartman karantinaya alındı
07.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:31

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bir apartman ve Yolüstü köyü karantinaya alındı.

Reşadiye'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs hasta sayısındaki artış nedeniyle ilçe merkezinde bir apartman ve ilçeye bağlı köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de koronavirüs vakalarının artarak devam ettiği görüldüğünden, insan hareketliliğinin artacağı ve buna bağlı olarak virüs yayılımının artma ihtimaline karşı aşağıdaki önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır. Osmaniye Mahallesi Gültekin Topçam Caddesindeki apartmanı ve Yolüstü köyünün bugün saat 14.00 itibariyle iki hafta süre ile karantinaya alınmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.


Kaynak: DHA

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