Tokat'ta bir köy pandemi nedeniyle karantinaya alındı Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Derebaşı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA